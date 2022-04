20 km de Paris Pont d’Iéna – Tour Eiffel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

20 km de Paris Pont d’Iéna – Tour Eiffel, 9 octobre 2022, Paris. Le dimanche 09 octobre 2022

de 09h00 à 12h00

. payant

Les grandes courses sur route sont reparties cette année. L’équipe des 20km de Paris est mobilisée pour vous offrir une expérience unique : cette année, la course sera placée sur le thème de l’Espace ! Et quel coureur n’a pas souhaité « courir en apesanteur » pour aller plus vite et « voler » au dessus de la route. Les inscriptions aux 20km de Paris sont ouvertes ! Comme l’année dernière, vous pouvez choisir: – Un de nos 2 packs complets (modalité présentiel ou connecté) avec un trophée unique et inédit à l’issue de votre performance sans oublier le tee-shirt de JOMA . – Vous inscrire à l’une des courses proposées dont la version “historique” sous la Tour Eiffel le 9 octobre prochain. Plus d’infos sur www.20kmparis.com Votre inscription sera solidaire puisque nous reverserons un montant de 3€ par inscription (12€ pour un pack) à l’Association @Aviation Sans Frontières qui œuvre entre autres en ce moment pour acheminer de l’aide humanitaire en Ukraine. Pont d’Iéna – Tour Eiffel Pont d’Iéna – Tour Eiffel 75016 Paris Contact : https://www.20kmparis.com/ https://www.njuko.net/20kmparis22/select_competition

Illustration officielle événement ILLUSTRATION OFFICIELLE

