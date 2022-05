20 juillet 2022 – Concert d’Earth, Wind & Fire Experience feat Al Mckay – Festival Cassis en Scène, 20 juillet 2022, .

20 juillet 2022 – Concert d’Earth, Wind & Fire Experience feat Al Mckay – Festival Cassis en Scène

2022-07-20 20:00:00 – 2022-07-20

50 50 Membre fondateur, guitariste et compositeur des tubes d’Earth, Wind & Fire, Al McKay reprend du service pour nous faire revivre l’atmosphère du groupe légendaire des années 70 et 80. Il est aujourd’hui accompagné des “All Stars”, des musiciens d’exception, poru revisiter les succès du groupe, mais aussi proposer de nouveaux titres originaux.





Concert debout en plein air.

Petite restauration et bar sur place avant 20h00.

Le 20 juillet 2022, la ville de Cassis vous propose un concert unique pour le deuxième soir du Festival Cassis en Scène, sur la promenade Aristide Briand : Earth, Wind & Fire Experience feat Al McKay.

+33 4 42 01 35 06 https://bit.ly/2022-07_concert-cassis_earth-wind-fire

