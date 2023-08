JEP : Visite libre d’un atelier de fabrication de girouettes 20, Grande Rue Le Mage, 15 septembre 2023, Le Mage.

Le Mage,Orne

Visite de l’atelier et exposition de girouettes à Le Mage

A deux pas de Longny au Perche, entre douces vallées et villages tranquilles, Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier à le Mage.

A l’intérieur des girouettes en cuivre fabriquées de façon traditionnelles et artisanales. Des scènes de vie où l’on retrouve certes le « traditionnel » coq, mais également différentes scènes représentant des activités humaines, des métiers d’antan comme le laboureur, le semeur, le faucheur, le bourrelier, le charron, l’horloger, le potier, l’ébéniste…

Chaque pièce est unique, gravée et numérotée.

L’artisan fait volontiers un historique des girouettes au travers du temps et donne des explications sur la lecture météorologique d’une girouette suivant son orientation face au vent dominant.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’artisan ouvre les portes de son atelier au public … une occasion de découvrir un métier d’art peu connu. 3 jours pour prendre le temps de venir à la rencontre d’un savoir-faire exceptionnel..

Vendredi 2023-09-15 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

20, Grande Rue Les Girouettes du Mage

Le Mage 61290 Orne Normandie



Visit of the workshop and exhibition of weather vanes in Le Mage

Close to Longny au Perche, between gentle valleys and quiet villages, Thierry Soret opens the doors of his workshop in Le Mage.

Inside, copper weathervanes are made in a traditional and artisanal way. Scenes of life where we find the « traditional » rooster, but also different scenes representing human activities, trades of yesteryear as the ploughman, the sower, the reaper, the tiller, the wheelwright, the clockmaker, the potter, the cabinetmaker …

Each piece is unique, engraved and numbered.

The craftsman gives a history of the weathervanes through time and explains the meteorological reading of a weathervane according to its orientation to the prevailing wind.

As part of the Heritage Days, the craftsman opens the doors of his workshop to the public … an opportunity to discover a craft little known. 3 days to take the time to come and meet an exceptional know-how.

Visita al taller y exposición de veletas en Le Mage

A dos pasos de Longny au Perche, entre suaves valles y pueblos tranquilos, Thierry Soret abre las puertas de su taller en Le Mage.

En su interior, encontrará veletas de cobre fabricadas por artesanos tradicionales. Escenas de la vida, incluido el gallo « tradicional », pero también diversas escenas que representan actividades humanas y oficios de antaño, como el labrador, el sembrador, el segador, el herrero, el carretero, el relojero, el alfarero, el ebanista…

Cada pieza es única, está grabada y numerada.

El artesano está encantado de contar la historia de las veletas a través de los tiempos y de explicar cómo leer la veleta según su orientación en relación con el viento dominante.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, el artesano abre las puertas de su taller al público… una oportunidad para descubrir un oficio poco conocido. 3 días para venir a conocer a este artesano excepcional.

Besuch der Werkstatt und Ausstellung von Wetterfahnen in Le Mage

In der Nähe von Longny au Perche, zwischen sanften Tälern und ruhigen Dörfern, öffnet Ihnen Thierry Soret die Türen seines Ateliers in Le Mage.

Im Inneren befinden sich Wetterfahnen aus Kupfer, die auf traditionelle und handwerkliche Weise hergestellt werden. Es handelt sich um Szenen aus dem Leben, in denen zwar der « traditionelle » Hahn zu sehen ist, aber auch verschiedene Szenen, die menschliche Tätigkeiten und alte Berufe wie den Pflüger, den Sämann, den Schnitter, den Sattler, den Wagner, den Uhrmacher, den Töpfer, den Tischler… darstellen.

Jedes Stück ist ein Unikat, graviert und nummeriert.

Der Handwerker gibt gerne einen Überblick über die Geschichte der Wetterfahnen im Laufe der Zeit und erklärt, wie eine Wetterfahne meteorologisch zu lesen ist, je nachdem, wie sie zum vorherrschenden Wind ausgerichtet ist.

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes öffnet der Handwerker die Türen seiner Werkstatt für die Öffentlichkeit … eine Gelegenheit, einen wenig bekannten Kunstberuf zu entdecken. drei Tage lang können Sie sich die Zeit nehmen, um ein außergewöhnliches Know-how kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme