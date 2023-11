Réveillon de la Saint Sylvestre 20 Grande Rue Barbières, 31 décembre 2023, Barbières.

Barbières,Drôme

Venez fêter le plus grand événement de l’année aux Ateliers Magiques de Dani Lary ! Humour, glamour, strass, plumes et magie seront au rendez- vous lors d’un grand show !.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

20 Grande Rue Les Ateliers Magiques de Dani Lary

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate the biggest event of the year at Ateliers Magiques de Dani Lary! Humor, glamour, rhinestones, feathers and magic will all be part of a great show!

¡Ven a celebrar el mayor acontecimiento del año en los Ateliers Magiques de Dani Lary! Humor, glamour, pedrería, plumas y magia se darán cita

Feiern Sie das größte Ereignis des Jahres in Dani Lary’s Magic Workshops! Humor, Glamour, Strass, Federn und Magie werden bei einer großen Show zu sehen sein!

