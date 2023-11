Spectacle : Magic Christmas 20 Grande Rue Barbières, 25 novembre 2023, Barbières.

Barbières,Drôme

Après le triomphe de plusieurs tournées mondiales, Dani Lary, consacré parmi les plus grands illusionnistes du monde, vous propose un concentré de ses incontournables !



En cette fin d’année, l’esprit de Noël s’invite aux Folies Barbières spécial Noël !.

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

20 Grande Rue Les Ateliers Magiques de Dani Lary

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After the triumph of several world tours, Dani Lary, one of the world’s greatest illusionists, brings you a selection of his must-sees!



As the year draws to a close, the Folies Barbières invites you to a Christmas special!

Tras una serie de triunfales giras mundiales, Dani Lary, uno de los mejores ilusionistas del mundo, te trae una selección de sus trucos más populares



A finales de año, el Folies Barbières le trae el espíritu navideño

Nach dem Triumph mehrerer Welttourneen präsentiert Ihnen Dani Lary, der zu den größten Illusionisten der Welt geweiht wurde, ein Konzentrat seiner unumgänglichen Stücke!



Zum Jahresende hält der Geist der Weihnacht Einzug in die Folies Barbières spécial Noël!

