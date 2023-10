Cabaret Halloween – Le Manoir : Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières, 27 octobre 2023, Barbières.

Barbières,Drôme

Entrez dans un effroyable Manoir et rencontrez ses incroyables occupants !

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 OCTOBRE ️

Soirées Cabaret Halloween : (Tout public – contenu explicite) : formules avec ou sans repas



Réservation obligatoire, places numérotées..

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

20 Grande Rue Les Ateliers Magiques de Dani Lary

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enter a fearsome Manor House and meet its incredible occupants!

FRIDAY, OCTOBER 27 AND SATURDAY, OCTOBER 28 ?

Halloween Cabaret Evenings: (Open to all – explicit content): formulas with or without meal



Reservations essential, numbered seats.

Entre en una temible mansión y conozca a sus increíbles ocupantes

VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE OCTUBRE ?

Veladas de Cabaret de Halloween: (Abierto al público en general – contenido explícito): fórmulas con o sin comida



Imprescindible reservar, plazas numeradas.

Betreten Sie ein schauriges Herrenhaus und lernen Sie seine unglaublichen Bewohner kennen!

FREITAG, 27. UND SAMSTAG, 28. OKTOBER ?

Halloween-Kabarettabende : (Für alle Altersgruppen – Inhalt selbsterklärend) : Formeln mit oder ohne Mahlzeiten



Reservierung erforderlich, nummerierte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme