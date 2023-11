Marché de noël 20 Gagneko Bidea Esquiule, 2 décembre 2023, Esquiule.

Esquiule,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves d’Esquiule propose une vente de sapins de Noël, à partir de 9h.

Le marché couvert se tiendra en présence du Père Noël et avec notamment la participation des Couturières du Coeur de Barcus, ainsi que des animations pour les enfants. Chalet des lutins et chanteurs sur place.

Un repas sera servi à partir de 13h (Menu : Velouté de Butternut, Hachis parmentier de boeuf avec salade, Fromage, salade et buche de Noël – Pour les p’tit lutins : Charcuterie, hachis parmentier de boeuf et bûche de Noël), réservation avant le 19 novembre.

Buvette toute la journée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

20 Gagneko Bidea Fronton

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Esquiule parents’ association will be selling Christmas trees from 9am.

The covered market will be held in the presence of Santa Claus, with the participation of the Couturières du Coeur de Barcus, and entertainment for children. Elf chalet and carolers on site.

A meal will be served from 1 p.m. (Menu: Butternut velouté, Beef parmentier with salad, Cheese, salad and Christmas log – For the p’tit lutins: Charcuterie, Beef parmentier and Christmas log), booking by November 19.

Refreshments all day.

La asociación de padres Esquiule venderá árboles de Navidad a partir de las 9 de la mañana.

El mercado cubierto se celebrará en presencia de Papá Noel, con la participación de las Couturières du Coeur de Barcus, así como animaciones para los niños. Chalet de duendes y cantantes de villancicos in situ.

Se servirá una comida a partir de las 13.00 h (Menú: sopa de crema de mantequilla, parmentier de ternera con ensalada, queso, ensalada y tronco de Navidad – Para los pequeños elfos: embutidos, parmentier de ternera y tronco de Navidad), reserva antes del 19 de noviembre.

Refrescos todo el día.

Der Elternverein von Esquiule bietet ab 9 Uhr einen Verkauf von Weihnachtsbäumen an.

Der überdachte Markt findet in Anwesenheit des Weihnachtsmanns und insbesondere mit Beteiligung der Couturières du Coeur aus Barcus statt, sowie mit Animationen für die Kinder. Wichtelhütte und Sänger sind vor Ort.

Ab 13 Uhr wird ein Essen serviert (Menü: Butternut-Suppe, Rinderhackfleisch mit Salat, Käse, Salat und Weihnachtsstollen – Für die kleinen Wichtel: Wurstwaren, Rinderhackfleisch und Weihnachtsstollen), Reservierung vor dem 19. November.

Getränke den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn