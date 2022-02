20 Février – Stage Danse Orientale Fusion avec Laëtitia Rue du Cirque, 20 février 2022, Saint-Junien.

Laëtitia est **danseuse professionnelle depuis 10 ans** et professeure de danse depuis 6 ans en danse orientale fusion et danse africaine. Elle affectionne particulièrement **la fusion entre la danse orientale, le flamenco et les danses balkaniques.** Cette danse est un fabuleux moyen d’entretenir son corps en profondeur, grâce à la **technique d’isolation de toutes les parties du corps**, de libérer sa joie et de renforcer la confiance en soi. **C’est une danse de tribu**, de communauté, qui demande à être unis, attentifs et bienveillants en vers les autres. **Programme de l’atelier:** **10h-13h** _ »Le ventre qui sourit »_ Méditation guidée _ »Ma maison »_ On abordera ce thème par des exercices corporels d’ancrage et de respiration, des étirements de yoga et des exercices abdominaux. _ »La spirale »_ Un mouvement d’inspiration orientale et tribal fusion qui demande maîtrise de son axe et l’utilisation de chaque articulation du corps. Apprentissage d’une « chorégraphie de déambulation » avec des mouvements inspirés de l’orientale et du flamenco, sur le morceau de musique: « Hora de jok » de DJ click. **13h-14h30** Repas partagé aux saveurs orientales **14h30- 17h.** On alternera entre l’apprentissage de la chorégraphie et différents exercices d’isolation des différentes parties du corps ainsi que des exercices de danse intuitive. **Inscription:** Cet atelier est ouvert aux **femmes et aux hommes, à partir de 12 ans.** **30€ la journée /** Repas partagé le midi Pour s’inscrire, envoyer nom, prénom, mail, tel à [[chabatz.rueducirque@gmail.com](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com)](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com). Pour tout complément d’information contacter Delphine au 06 99 66 15 10 **Pour plus d’infos techniques :** _facebook : laetitiaMdanser_ _Site internet : msanserorientale.com_ Laetitia : _06 27 84 78 91_ **DATES A VENIR** (adaptable en fonction des participants) – 20 Mars – 10 Avril – 8 Mai – 12 Juin

Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne



