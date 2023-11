Marché artisanal R.A.D de Noël 20 Esplanade Josselin Le Tourne, 2 décembre 2023, Le Tourne.

Le Tourne,Gironde

Bienvenue à la cinquième édition de la R.A.D de Noël. Ce marché est organisé par l’association Les Chantiers Tramasset, pour valoriser l’artisanat éthique et local. Nous recevrons pour l’occasion une vingtaine d’artisan·e·s locaux·cales qui vous proposeront des créations artistiques, naturelles, textiles et ludiques, pour tous les âges et tous les goûts.

Au programme : DJ Set avec Léfésonor – buvette, crêpes et soupe – tombola. Nous organisons avec les différents exposant·e·s une tombola afin de vous permettre de gagner certaines de leurs créations. Les tickets sont au prix de 2 €. Vous pouvez d’ors et déjà venir vous en procurer au bureau de l’association, et ils seront aussi en vente à l’accueil, le jour j : le tirage au sort aura lieu à 17 h 30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

20 Esplanade Josselin Les Chantiers Tramasset

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the fifth edition of the R.A.D de Noël. This market is organized by the association Les Chantiers Tramasset, to promote ethical and local craftsmanship. For the occasion, we’ll be welcoming some twenty local craftsmen and women, offering artistic, natural, textile and playful creations for all ages and tastes.

On the program: DJ Set with Léfésonor – refreshments, crêpes and soup – tombola. We’re organizing a tombola with the various exhibitors to give you the chance to win some of their creations. Tickets cost 2? You can already buy them at the association office, and they will also be on sale at reception on the day: the draw will take place at 5:30 p.m.

Bienvenido a la quinta edición del R.A.D de Noël. Este mercado está organizado por la asociación Les Chantiers Tramasset, para promover la artesanía ética y local. Acogeremos para la ocasión a una veintena de artesanos locales que ofrecerán creaciones artísticas, naturales, textiles y lúdicas para todas las edades y gustos.

En el programa: DJ set con Léfésonor – refrescos, crêpes y sopa – tómbola. Organizamos una tómbola con los distintos expositores para que puedas ganar alguna de sus creaciones. Las entradas cuestan 2? Puede adquirirlos ahora en la oficina de la asociación, y también estarán a la venta en la recepción el mismo día: el sorteo tendrá lugar a las 17.30 h.

Willkommen zur fünften Ausgabe des Weihnachtsmarktes R.A.D.. Dieser Markt wird von der Vereinigung Les Chantiers Tramasset organisiert, um ethisches und lokales Kunsthandwerk aufzuwerten. Zu diesem Anlass empfangen wir rund zwanzig lokale Handwerkerinnen und Handwerker, die Ihnen künstlerische, natürliche, textile und spielerische Kreationen für jedes Alter und jeden Geschmack anbieten.

Programm: DJ-Set mit Léfésonor – Erfrischungsstände, Crêpes und Suppe – Tombola. Wir organisieren mit den verschiedenen Ausstellern/innen eine Tombola, bei der Sie einige ihrer Kreationen gewinnen können. Die Lose kosten 2 ? Die Verlosung findet um 17:30 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers