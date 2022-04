20 ème édition du Salon d’Art Guilliers, 30 avril 2022, Guilliers.

20 ème édition du Salon d’Art Guilliers

2022-04-30 – 2022-05-08

Guilliers Morbihan Guilliers

C’est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art. Le salon rassemble des artistes dans les domaines de la peinture, la sculpture et la photographie. Comme chaque année le style est principalement figuratif, même si Laurence Meyer précise la volonté de laisser une certaine « latitude » dans les créations proposées. Peintures, dessins, sculptures, vitraux, photographies seront exposés pendant une semaine avec deux genres de prix à l’issue de ce salon : « le prix du public, car tout visiteur peut voter pour son œuvre favorite, le prix de jury », en plus du prix peinture et du prix sculpture. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

+33 2 97 74 40 15

