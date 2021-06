Liancourt-Saint-Pierre Liancourt-Saint-Pierre Liancourt-Saint-Pierre, Oise 20 ème concert de l’association des amis de l’orgue Liancourt-Saint-Pierre Liancourt-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Liancourt-Saint-Pierre

Oise

20 ème concert de l’association des amis de l’orgue Liancourt-Saint-Pierre, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Liancourt-Saint-Pierre. 20 ème concert de l’association des amis de l’orgue 2021-10-10 16:00:00 – 2021-10-10 18:00:00

Liancourt-Saint-Pierre Oise Liancourt-Saint-Pierre L’Association des Amis de l’Orgue de Liancourt St Pierre organise le 20ème concert

A l’église de Liancourt St Pierre

Pour toutes les couleurs de l’Orgue… Orgue, trompette, trombone, piano, chorale. lesamisorgue@free.fr +33 034444907 L’Association des Amis de l’Orgue de Liancourt St Pierre organise le 20ème concert

A l’église de Liancourt St Pierre

Pour toutes les couleurs de l’Orgue… Orgue, trompette, trombone, piano, chorale. dernière mise à jour : 2021-06-17 par SIM Picardie – Communauté de communes du Vexin-Thelle

Détails Catégories d’évènement: Liancourt-Saint-Pierre, Oise Autres Lieu Liancourt-Saint-Pierre Adresse Ville Liancourt-Saint-Pierre lieuville 49.23551#1.91118