Journée autour du Bien-Etre et de la Nature 20 Chemin du Vernay Pierrefitte-sur-Loire, 19 juillet 2023, Pierrefitte-sur-Loire.

Pierrefitte-sur-Loire,Allier

– Ateliers proposés alimentation saine et gourmande – Durée de l’atelier : 3h30

Rendez-vous aux chalets à 9h30

– Découverte de la phytothérapie à travers un massage – Durée : 2h

Sur inscription..

2023-07-19 09:30:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

20 Chemin du Vernay Camping municipal Le Vernay

Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



– Healthy and gourmet food workshops – Workshop duration: 3h30

Meet at the chalets at 9:30 a.m

– Discover phytotherapy through a massage – Duration: 2h

Registration required.

– Talleres de comida sana y sabrosa – Duración del taller: 3h30

Cita en los chalés a las 9h30

– Descubra la fitoterapia a través de un masaje – Duración: 2 horas

Inscripción obligatoria.

– Vorgeschlagene Workshops Gesunde Ernährung und Feinschmecker – Dauer des Workshops: 3,5 Std

Treffpunkt in den Chalets um 9:30 Uhr

– Entdeckung der Phytotherapie durch eine Massage – Dauer: 2 Std

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire