FESTI’NORDIC 20 chemin des Hauts-Rupts Gérardmer, mardi 5 mars 2024.

Gérardmer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-03-05 16:30:00

fin : 2024-03-05 19:00:00

Manifestation autour de la découverte des activités nordiques. Nombreuses animations, jeux et initiations au ski de fond, biathlon, raquette, le tout dans une ambiance conviviale et familiale. Animation gratuite et buvette.Tout public

0 EUR.

20 chemin des Hauts-Rupts Les Bas-Rupts

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



