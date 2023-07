BIATHLON D’ETE 20 chemin des Hauts Rupts Gérardmer, 25 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Un cours technique et ludique pour s’amuser et performer sur des carabines haut de gamme et sans danger. Nombre de places limitées, Tarif famille (2 adultes + 2 enfants). Autres horaires possibles.. Tout public

Mardi 2023-07-25 14:30:00 fin : 2023-08-03 16:00:00. 30 EUR.

20 chemin des Hauts Rupts Domaine nordique les Bas Rupts

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



A technical and fun course to have fun and perform on safe, top-of-the-range rifles. Limited number of places, family rate (2 adults + 2 children). Other times available.

Un curso lúdico y técnico para divertirse y actuar con rifles seguros y de alta gama. Plazas limitadas, precio familiar (2 adultos + 2 niños). Otros horarios disponibles.

Ein technischer und spielerischer Kurs, um Spaß zu haben und auf hochwertigen und ungefährlichen Gewehren zu performen. Begrenzte Anzahl an Plätzen, Familientarif (2 Erwachsene + 2 Kinder). Andere Zeiten möglich.

