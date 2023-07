RENDEZ-VOUS NATURE : LA TOURBIÈRE 20 chemin des Hauts-Rupts Gérardmer, 15 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

La tourbière : de l’exploitation à la protection. Avec Didier GILLE, conservateur bénévole.. Adultes

Samedi 2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-15 17:00:00. 0 EUR.

20 chemin des Hauts-Rupts Parking de « La Drosera »

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



The peat bog: from exploitation to protection. With Didier GILLE, volunteer curator.

La turbera: de la explotación a la protección. Con Didier GILLE, conservador voluntario.

Das Torfmoor: Von der Nutzung zum Schutz. Mit Didier GILLE, ehrenamtlicher Konservator.

