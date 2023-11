Marché de Noël à l’Ecomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne, 9 décembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

L’Ecomusée de la Forêt organise son tout premier Marché de Noël

Profitez d’un week-end festif et gourmand au sein de l’Ecomusée pour préparer les fêtes de fin d’année : animations, stands de créateurs, gastronomie et père Noël.. Enfants

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

20 Chemin De Roman CD7

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Ecomusée de la Forêt organizes its very first Christmas Market

Take advantage of a festive weekend at the Ecomusée to prepare for the festive season: entertainment, designer stalls, gastronomy and Santa Claus.

El Ecomusée de la Forêt organiza su primer Mercado de Navidad

Disfrute de un fin de semana festivo de comida y bebida en el Ecomusée mientras se prepara para la temporada festiva: entretenimiento, puestos de diseño, comida y Papá Noel.

Das Ecomusée de la Forêt veranstaltet seinen allerersten Weihnachtsmarkt

Genießen Sie ein festliches und leckeres Wochenende im Ecomusée, um sich auf die Feiertage vorzubereiten: Animationen, Stände von Designern, Gastronomie und Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme de Gardanne