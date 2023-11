LE CHICA & EL DUENDE 20 Chemin de Garric Toulouse, 16 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Nouvelle création.

La chanteuse inclassable aux rituels chamaniques a convoqué l’énergie folklorisante du pianiste et compositeur Marino Palma aka El Duende. Un mix hybride, électrisant au parfum déroutant..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . 20 EUR.

20 Chemin de Garric SALLE NOUGARO

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



New creation.

The unclassifiable singer with her shamanic rituals has summoned the folk energy of pianist and composer Marino Palma aka El Duende. A hybrid mix, electrifying and disconcerting.

Una nueva creación.

La inclasificable cantante con sus rituales chamánicos ha convocado la energía folk del pianista y compositor Marino Palma alias El Duende. Una mezcla híbrida y electrizante con un sabor desconcertante.

Neue Kreation.

Die unklassifizierbare Sängerin mit schamanistischen Ritualen hat die folkloristische Energie des Pianisten und Komponisten Marino Palma aka El Duende heraufbeschworen. Ein hybrider, elektrisierender Mix mit einem verwirrenden Aroma.

