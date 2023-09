Chasse au trésor 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 3 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La chasse au trésor : c’est découvrir en s’amusant, s’amuser à découvrir pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les mercredis et vendredis durant les vacances scolaires, entre l’atelier ludique et la visite historique, cette activité s’adresse à tous les petits curieux, qu’ils aiment l’histoire, les anecdotes ou les chasses au trésor. Au cours de cette promenade dans la cité des corsaires, les rencontres seront surprenantes et les découvertes enrichissantes. Nul doute que ces valeureux corsaires trouveront le trésor de la ville et en seront récompensés.

Uniquement sur réservation, sur présentation d’une pièce d’identité, places limitées à 8 participants.

Départ de l’Office de Tourisme de St Jean de Luz à 10h. Merci de se présenter 10 mn avant. Les parents récupèrent leurs petits aventuriers au bout d’1h30. Le seul adulte admis pour cette aventure est le guide de l’Office de Tourisme..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 . EUR.

20 boulevard Victor Hugo Office de tourisme

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The treasure hunt: it’s discovering while having fun, having fun discovering for children from 7 to 11 years old.

On Wednesdays and Fridays during the school vacations, between the fun workshop and the historical visit, this activity is for all the little ones, whether they like history, anecdotes or treasure hunts. During this walk in the city of privateers, the encounters will be surprising and the discoveries enriching. There is no doubt that these valiant privateers will find the city’s treasure and be rewarded.

Reservations required, with proof of identity, places limited to 8 participants

Departure from the Tourist Office of St Jean de Luz at 10am. Please arrive 10 minutes before. Parents will pick up their little adventurers after 1h30. The only adult allowed for this adventure is the guide of the Tourist Office.

La búsqueda del tesoro: descubrir divirtiéndose, divertirse descubriendo para niños de 7 a 11 años.

Los miércoles y viernes de las vacaciones escolares, entre el taller lúdico y la visita histórica, esta actividad se dirige a todos los niños curiosos, tanto si les gusta la historia como las anécdotas o la búsqueda del tesoro. Durante este paseo por la ciudad de los corsarios, los encuentros serán sorprendentes y los descubrimientos enriquecedores. No hay duda de que estos valientes corsarios encontrarán el tesoro de la ciudad y serán recompensados.

Se requiere reserva, con prueba de identidad, plazas limitadas a 8 participantes

Salida de la Oficina de Turismo de San Juan de Luz a las 10 horas. Por favor, llegue 10 minutos antes. Los padres pueden recoger a sus hijos después de la 1h30. El único adulto autorizado para esta aventura es el guía de la Oficina de Turismo.

Die Schatzsuche: Das ist Entdecken mit Spaß, Spaß am Entdecken für Kinder von 7 bis 11 Jahren.

Mittwochs und freitags während der Schulferien, zwischen spielerischem Workshop und historischem Rundgang, richtet sich diese Aktivität an alle neugierigen Kleinen, egal ob sie Geschichte, Anekdoten oder Schatzsuchen mögen. Bei diesem Spaziergang durch die Stadt der Korsaren wird es überraschende Begegnungen und bereichernde Entdeckungen geben. Zweifellos werden diese tapferen Korsaren den Schatz der Stadt finden und dafür belohnt werden.

Nur mit Reservierung, gegen Vorlage eines Personalausweises, Plätze auf 8 Teilnehmer begrenzt

Abfahrt am Office de Tourisme in St Jean de Luz um 10 Uhr. Bitte finden Sie sich 10 Minuten vorher ein. Die Eltern holen ihre kleinen Abenteurer nach 1,5 Stunden wieder ab. Der einzige Erwachsene, der für dieses Abenteuer zugelassen ist, ist der Führer des Office de Tourisme.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Pays Basque