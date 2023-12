Visite Pays d’art et d’histoire : Le port de pêche et sa criée 20 boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 30 décembre 2023 15:00, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle.

Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.

Sur inscription au CIAP Les Récollets – Errekoletoak ou dans les offices de tourisme

Nombre de places limité.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 . EUR.

20 boulevard Victor Hugo Office de tourisme

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take another look at the fishing port of Saint-Jean-de-Luz / Ciboure through its history, from whaling to its current activity.

Then discover how the fish auction works, with special access to its refrigerators and warehouses.

Registration required at CIAP Les Récollets ? Errekoletoak or at tourist offices

Limited number of places

Recorra el puerto pesquero de San Juan de Luz / Ciboure a través de su historia, desde la caza de ballenas hasta su actividad actual.

A continuación, descubra el funcionamiento de la lonja de pescado, con acceso especial a sus frigoríficos y almacenes.

Inscripción obligatoria en el CIAP Les Récollets ? Errekoletoak o en las oficinas de turismo

Número limitado de plazas

Werfen Sie einen anderen Blick auf den Fischereihafen von Saint-Jean-de-Luz / Ciboure und erfahren Sie mehr über seine Geschichte, vom Walfang bis zu seiner heutigen Tätigkeit.

Entdecken Sie anschließend die Funktionsweise der Fischauktion mit einem privilegierten Zugang zu ihren Kühl- und Lagerräumen.

Nach Anmeldung im CIAP Les Récollets ? Errekoletoak oder in den Fremdenverkehrsbüros

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque