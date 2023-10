Visite Pays d’Art et d’Histoire : Saint-Jean-de-Luz au temps des Années folles 20, Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 31 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Dancings, golfs, casinos, cinémas…

Les architectes du XXe siècle ont su adapter leurs constructions à ces lieux de divertissement.

Retrouvez l’ambiance des années folles à travers l’architecture de loisirs, issue du développement balnéaire de Saint-Jean-de-Luz au XIXe siècle.

Enfin, découvrez l’architecture-paquebot des années 1925 grâce à un accès privilégié à la terrasse du restaurant de l’hôtel Hélianthal.

Sur inscription auprès des offices de tourisme.

Nombre de places limité.

Dancings, golf courses, casinos, cinemas…

Twentieth-century architects adapted their buildings to these entertainment venues.

Rediscover the atmosphere of the Roaring Twenties through the leisure architecture that grew out of Saint-Jean-de-Luz?s 19th-century seaside development.

Finally, discover the liner architecture of 1925 with privileged access to the terrace of the Hôtel Hélianthal restaurant.

Registration required at tourist offices.

Limited number of places

Salas de baile, campos de golf, casinos, cines…

Los arquitectos del siglo XX adaptaron sus edificios a estos lugares de ocio.

Redescubra el ambiente de los locos años veinte a través de la arquitectura del ocio surgida del desarrollo marítimo de San Juan de Luz en el siglo XIX.

Por último, descubra la arquitectura linense de 1925 con un acceso especial a la terraza del restaurante del Hôtel Hélianthal.

Inscripción obligatoria en las oficinas de turismo.

Número limitado de plazas

Tanzlokale, Golfplätze, Kasinos, Kinos…

Die Architekten des 20. Jahrhunderts haben es verstanden, ihre Bauten an diese Vergnügungsstätten anzupassen.

Entdecken Sie die Atmosphäre der « Roaring Twenties » anhand der Freizeitarchitektur, die aus der Entwicklung des Badeortes Saint-Jean-de-Luz im 19.

Entdecken Sie schließlich die Passagierschiff-Architektur der 1925er Jahre dank eines privilegierten Zugangs zur Terrasse des Restaurants des Hotels Hélianthal.

Nach Anmeldung bei den Fremdenverkehrsbüros.

Begrenzte Anzahl an Plätzen

