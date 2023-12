Menu de fête au Virus 20 Boulevard Jean Darlan Nérac, 22 décembre 2023, Nérac.

Nérac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-23

Le Virus vous propose son menu de fête « Duo Terre et Mer » le vendredi 22 décembre midi et soir, et le samedi 23 décembre uniquement le midi.

– verrine velouté forestier au foie gras

– verrine crème yahourt ail et fines herbes avec une pointe de moutarde guacamole, crevettes, saumon furmé

– souris d’agneau rôti au thym et au miel, fagot de haricots verts lardé, pommes de terre rissolées

– dôme praliné à la glace vanille de Madagascar et coeur meringué.

20 Boulevard Jean Darlan Le Virus

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



