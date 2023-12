Bal de printemps 20 boulevard Gambetta – derrière l’Espace Argence, Troyes (10), 23 mars 2024 19:00, .

Bal de printemps Samedi 23 mars 2024, 20h00 20 boulevard Gambetta – derrière l’Espace Argence, Troyes (10) 12 euros (à confirmer)

En première partie, restitution des ateliersd’initiation danses traditionnelles animés par les élèves du conservatoire, Folkafon et les musiciens de Balansol. 2e partie Bal Folk avec le duo Cam et LéonAmis depuis l’adolescence, Camille Stimbre et Léon Ollivier* partagent la passion de jouer ensemble dès le début. Leur musique a grandi avec eux au fil des années. Ce qu’ils aiment partager, c’est un pont qui relie des compositions contemporaines de diverses inspirations à une passion pour les musiques traditionnelles populaires du massif central. Avec une grande fraîcheur, ils passent d’une belle mazurka néo-folk à une bourrée auvergnate bien typée, d’un cercle circassien énergique à une scottish bien rythmée. Harmonie et cadence, le tout dans une dynamique qui fait danser autant les oreilles que les pieds. * tous deux membres du groupe Bargainatt qui était déjà venu dans l’Aube, à Bouilly plus exactement.

20 boulevard Gambetta – derrière l’Espace Argence, Troyes (10) La Chapelle Argence

