Atelier de sophrologie « bulle de bien-être » 20 Boulevard du Page Andernos-les-Bains, 7 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Sylvie Tornier vous invite à arrêter le temps une soirée, pour ouvrir une parenthèse de retour à soi.

Se reconnecter à son corps et à ses sensations est essentiel pour accueillir ses vivances intérieures et découvrir des outils faciles et réutilisables afin de favoriser votre bien-être et votre équilibre intérieur.

Penser à arriver 10 minutes avant la séance au 20 bd. du Page (passer sous le porche et frapper à la porte du fond)..

20 Boulevard du Page Sous le proche et porte du fond

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sylvie Tornier invites you to stop time for an evening, to open a parenthesis of return to yourself.

Reconnecting with your body and sensations is essential to welcoming your inner life and discovering easy, reusable tools to promote your well-being and inner balance.

Please arrive 10 minutes before the session at 20 bd. du Page (go through the porch and knock on the back door).

Sylvie Tornier te invita a detener el tiempo durante una tarde, para abrir un paréntesis de retorno a ti mismo.

Reconectar con tu cuerpo y sus sensaciones es esencial para acoger tu vida interior y descubrir herramientas fáciles y reutilizables para favorecer tu bienestar y tu equilibrio interior.

Recuerda llegar 10 minutos antes de la sesión al 20 bd. du Page (atraviesa el porche y llama a la puerta trasera).

Sylvie Tornier lädt Sie ein, einen Abend lang die Zeit anzuhalten und eine Klammer zu öffnen, um zu sich selbst zurückzukehren.

Sich wieder mit seinem Körper und seinen Empfindungen zu verbinden ist wesentlich, um seine innere Lebendigkeit zu begrüßen und einfache und wiederverwendbare Werkzeuge zu entdecken, um Ihr Wohlbefinden und Ihr inneres Gleichgewicht zu fördern.

Denken Sie daran, sich 10 Minuten vor der Sitzung am 20 bd. du Page einzufinden (gehen Sie durch die Veranda und klopfen Sie an die Tür am Ende).

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Andernos-les-Bains