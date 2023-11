MAISON DU PÈRE NOËL 20 Boulevard du Jeu de Paume Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Père Noël en personne délocalise sa maison au 20 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier pour les fêtes de fin d’année..

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

20 Boulevard du Jeu de Paume

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Santa Claus himself relocates his home to 20 boulevard du Jeu de Paume in Montpellier for the festive season.

El mismísimo Papá Noel traslada su casa al número 20 del bulevar del Jeu de Paume de Montpellier con motivo de las fiestas.

Der Weihnachtsmann höchstpersönlich verlegt sein Haus für die Weihnachtszeit an den Boulevard du Jeu de Paume 20 in Montpellier.

