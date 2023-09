ATELIER CRÉATIF : NOËL 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 20 décembre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Une lecture et un atelier créatif. Petit bricolage autour de l’hiver.

À partir de 6 ans.

Sur inscription – Gratuit..

A reading and a creative workshop. Winter crafts.

Ages 6 and up.

Registration required – Free.

Una lectura y un taller creativo. Una pequeña manualidad invernal.

Para niños a partir de 6 años.

Inscripción obligatoria – Gratuito.

Eine Lesung und ein kreativer Workshop. Kleine Basteleien rund um den Winter.

Ab 6 Jahren.

Nach Anmeldung – Kostenlos.

