MATINS-LECTURES 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 9 décembre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Des histoires pour les grandes oreilles ? Autour d’un petit déjeuner ?

Mais oui ! C’est le groupe des voyageurs immobiles qui vous embarque autour des fêtes du monde.

Public Adulte – Gratuit..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



Stories for big ears? Over breakfast?

You bet! The group Les voyageurs immobiles will take you on a tour of the world?s festivals.

Adult public – Free.

¿Historias para oídos grandes? ¿Durante el desayuno?

Por supuesto El grupo Les Voyageurs Immobiles le llevará a recorrer los festivales del mundo.

Público adulto – Gratis.

Geschichten für große Ohren? Bei einem Frühstück?

Aber ja doch! Es ist die Gruppe der unbeweglichen Reisenden, die Sie auf eine Reise zu den Festen der Welt mitnimmt.

Erwachsene – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU CLERMONTAIS