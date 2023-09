LE COMMERCE DU VIN DANS LE SUD DE LA GAULE ANTIQUE 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 7 novembre 2023, Paulhan.

Fabrice Bigot, archéologue, viendra nous présenter ses recherches consacrées à la production et à la diffusion des amphores du sud de la Gaule, durant la période romaine.

Spécialiste de l’étude de ces vestiges, Fabrice évoquera avec nous les circuits commerciaux qui menaient le précieux nectar jusqu’aux tables de nos ancêtres !

Public Adulte – Gratuit..

2023-11-07 18:30:00 fin : 2023-11-07 . .

Archaeologist Fabrice Bigot will present his research into the production and distribution of amphorae in southern Gaul during the Roman period.

A specialist in the study of these remains, Fabrice will talk to us about the commercial circuits that brought the precious nectar to the tables of our ancestors!

Public Adults – Free.

El arqueólogo Fabrice Bigot presentará sus investigaciones sobre la producción y distribución de ánforas en el sur de la Galia en época romana.

Especialista en el estudio de estos vestigios, Fabrice nos hablará de las rutas comerciales que llevaron el preciado néctar a las mesas de nuestros antepasados

Público adulto – Gratuito.

Der Archäologe Fabrice Bigot wird uns seine Forschungen vorstellen, die der Herstellung und Verbreitung von Amphoren in Südgallien während der römischen Zeit gewidmet sind.

Als Spezialist für die Untersuchung dieser Überreste wird Fabrice mit uns über die Handelswege sprechen, die den kostbaren Nektar bis auf die Tische unserer Vorfahren brachten

Erwachsene – Kostenlos.

