CINÉ-SURPRISE 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 25 octobre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Projection d’un dessin animé surprise autour d’Halloween.

Dès 5 ans..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 . .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



Screening of a surprise Halloween cartoon.

Ages 5 and up.

Proyección de un dibujo animado sorpresa de Halloween.

A partir de 5 años.

Vorführung eines Überraschungscartoons rund um Halloween.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS