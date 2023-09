CINÉ-CONCERT SHERLOCK JR 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 20 octobre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Une séance de ciné burlesque à déguster en famille, pour redécouvrir le cinéma (presque) dans ses conditions d’origine !

Film muet accompagné par deux musiciens..

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 . .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



A burlesque cinema session for the whole family, to rediscover cinema (almost) in its original condition!

Silent film accompanied by two musicians.

Una sesión de cine burlesco para toda la familia, ¡para redescubrir el cine (casi) en sus condiciones originales!

Una película muda acompañada por dos músicos.

Eine burleske Filmvorführung für die ganze Familie, um das Kino (fast) in seinen ursprünglichen Bedingungen wiederzuentdecken!

Stummfilm, der von zwei Musikern begleitet wird.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS