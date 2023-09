ATELIER ILLUSTRATION : BEB EL BABA 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 18 octobre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Gwenaëlle Tonnelier collectionne les images. Elle en a plein son sac, des carnets, des boîtes, ses tiroirs, son ordinateur… Venez découvrir et expérimenter les techniques et le processus créatif de l’illustratrice pour Beb el baba : collecte d’images, composition, collage, dessin, coloriage…

À partir de 7 ans. Sur inscription – Gratuit..

2023-10-18 15:00:00 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



Gwenaëlle Tonnelier collects images. She’s got her bag full of them, her notebooks, her boxes, her drawers, her computer? Come and discover and experiment with the illustrator?s techniques and creative process for Beb el baba: image collection, composition, collage, drawing, coloring?

Ages 7 and up. Registration required – Free.

Gwenaëlle Tonnelier colecciona imágenes. Tiene una bolsa llena de ellas, cuadernos, cajas, cajones, su ordenador? Venga a descubrir y experimentar las técnicas y el proceso creativo de la ilustradora para Beb el baba: recopilación de imágenes, composición, collage, dibujo, coloreado..

A partir de 7 años. Inscripción previa – Gratuito.

Gwenaëlle Tonnelier sammelt Bilder. Sie hat sie in ihrer Tasche, in Heften, Schachteln, Schubladen und auf ihrem Computer Entdecken und erleben Sie die Techniken und den kreativen Prozess der Illustratorin für Beb el baba: Bilder sammeln, komponieren, collagieren, zeichnen, malen?

Ab 7 Jahren. Nach Anmeldung – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT DU CLERMONTAIS