RACONT’EN SIGNES 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 27 septembre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Un temps de lectures, comptines, kamishibaï. Un mélange voix et signes issus de LSF..

2023-09-27 10:00:00 fin : 2023-09-27 . .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



A time of readings, nursery rhymes and kamishibai. A mix of voice and LSF signs.

Un tiempo de lecturas, canciones infantiles y kamishibai. Una mezcla de voz y signos de LSF.

Eine Zeit der Lesungen, Reime und Kamishibai. Eine Mischung aus Stimme und Zeichen, die aus LSF stammen.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT DU CLERMONTAIS