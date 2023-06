CRÉATION D’UN HERBIER 20 Boulevard de la Liberté Paulhan, 3 juin 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

Virginie vient vous faire découvrir l’aquarelle. Inspirez-vous de cette technique pour réaliser un herbier. Pas d’excuses, nul besoin de connaître cette technique pour y participer.

Public Ados/Adultes.

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



Virginie comes to make you discover watercolor. Be inspired by this technique to create a herbarium. No excuses, no need to know this technique to participate.

Public Teens/Adults

Virginie le iniciará en la pintura con acuarela. Inspírate en esta técnica para crear un herbario. No hay excusas, no es necesario conocer esta técnica para participar.

Público Adolescentes/Adultos

Virginie kommt, um Ihnen die Aquarellmalerei näher zu bringen. Lassen Sie sich von dieser Technik inspirieren, um ein Herbarium zu erstellen. Keine Ausreden, Sie müssen diese Technik nicht kennen, um daran teilzunehmen.

Zielgruppe Jugendliche/Erwachsene

