Maud Blandel – L’oeil nu 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement, dimanche 4 février 2024.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:30:00

fin : 2024-02-04

En tra­dui­sant des prin­cipes tels que la ro­ta­tion, la gra­vité, la pé­rio­di­cité, L’œil nu met en jeu six dan­seur·­se·s et trans­forme l’es­pace scé­nique en vé­ri­table ter­rain d’ob­ser­va­tion.

On dit qu’une étoile com­mence à mou­rir lorsque, ayant épuisé ses ré­serves d’hy­dro­gène, elle quitte son état d’équi­libre. Dé­bute une longue phase de dé­gé­né­res­cence qui mè­nera, selon la taille de l’astre, à l’ef­fon­dre­ment de son cœur voire à sa vio­lente ex­plo­sion. Pour cette nou­velle créa­tion, Maud Blan­del as­so­cie le phé­no­mène as­tro­phy­sique des pul­sars au sou­ve­nir so­nore tra­gique de l’ex­plo­sion du cœur de son père.



En tra­dui­sant des prin­cipes tels que la ro­ta­tion, la gra­vité, la pé­rio­di­cité, L’œil nu met en jeu six dan­seur·­se·s et trans­forme l’es­pace scé­nique en vé­ri­table ter­rain d’ob­ser­va­tion : face à un corps (stel­laire, phy­sique, col­lec­tif) qui dé­gé­nère, que per­çoit on réel­le­ment ?



Plus qu’un tra­vail de re­cons­ti­tu­tion d’un évé­ne­ment au­to­bio­gra­phique, la cho­ré­graphe joue des chan­ge­ments d’échelle, dé­joue le tra­gique et met en images les (dys)fonc­tion­ne­ments de la mé­moire : ses per­sis­tances, ses boucles au­tant que ses trous et autres zones d’ombre. Car c’est bien là où la mé­moire fait in­évi­ta­ble­ment dé­faut que s’en­gage la puis­sance de l’ima­gi­na­tion. Faire image(s) donc, afin de don­ner forme à celles qui nous manquent, de dé­for­mer celles que nous avons, et de cé­lé­brer par le corps ce qui dé­passe notre en­ten­de­ment.



Biographie

For­mée ini­tia­le­ment à la danse contem­po­raine, puis à la mise en scène (Ma­nu­fac­ture, Lau­sanne) et aux arts plas­tiques (HEAD, Ge­nève), Maud Blan­del éla­bore de­puis 2015 ses propres pièces cho­ré­gra­phiques. Sin­gu­lier et phy­si­que­ment en­gagé, cha­cun de ses tra­vaux s’ap­puie sur une base mu­si­cale concep­tuelle afin de mettre en corps et en forme di­vers phé­no­mènes al­té­rés par le pas­sage du temps. Elle tra­vaille ainsi sur la no­tion de corps sa­cri­fié et la mise en spec­tacle du corps fé­mi­nin (TOUCH DOWN, 2015), sur la folk­lo­ri­sa­tion de pra­tiques de danse po­pu­laire (Lignes de conduite, 2018), sur la mise à mort du temps via un type de di­ver­tis­se­ment mu­si­cal du XVIIe siècle ap­pelé Di­ver­ti­mento (Di­verti Menti, 2020).

En pa­ral­lèle de ses ac­ti­vi­tés, elle tra­vaille comme as­sis­tante au­près d’ar­tistes tels que Cindy Van Acker, Karim Bel Kacem, Hei­ner Goeb­bels ou en­core Romeo Cas­tel­lucci.



De­puis 2016, Maud Blan­del est ac­com­pa­gnée par Pa­ral­lèle en pro­duc­tion et dif­fu­sion. Elle est ar­tiste en ré­si­dence à l’Ar­se­nic – centre d’art scé­nique contem­po­rain de Lau­sanne de­puis sep­tembre 2018, et est ar­tiste as­so­ciée du CNDC – An­gers ainsi qu’à Bon­lieu – scène na­tio­nale d’An­necy.



Dans le cadre du fes­ti­val Pa­ral­lèle, elle a pré­senté Touch Down au ZEF en 2016 et une ver­sion in situ au Mucem en 2018. Lignes de conduites a été pré­senté à KLAP Mai­son pour la danse en 2019 et Di­verti Menti au Théâtre des Ber­nar­dines en 2016.

EUR.

20 Boulevard De Gabès Ballet National de Marseille

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille