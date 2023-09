Trafic salon de l’édition indépendante 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement, 30 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les samedi 30 et dimanche 31 mars 2024, Trafic (fusion de Rebel Rebel : salon du fanzine Marseille et Mise en Pli : salon de la microédition) revient pour sa seconde édition au Frac Sud – Cité de l’art contemporain à Marseille..

2024-03-30 fin : 2024-03-31 . .

20 Boulevard De Dunkerque Frac Sud Cité de l’art contemporain

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday March 30 and Sunday March 31, 2024, Trafic (a fusion of Rebel Rebel: Marseille fanzine fair and Mise en Pli: micro-publishing fair) returns for its second edition at the Frac Sud – Cité de l?art contemporain in Marseille.

El sábado 30 y el domingo 31 de marzo de 2024, Trafic (fusión de Rebel Rebel, el salón del fanzine de Marsella, y Mise en Pli, el salón de la microedición) vuelve en su segunda edición al Frac Sud – Cité de l’art contemporain de Marsella.

Am Samstag, den 30. und Sonntag, den 31. März 2024 kehrt Trafic (Fusion von Rebel Rebel: Fanzine-Messe Marseille und Mise en Pli: Messe für Kleinstauflagen) für seine zweite Ausgabe in den Frac Sud – Cité de l’art contemporain in Marseille zurück.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille