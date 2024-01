Olga Dukhovna – Swan Lke Solo 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Olga Du­khovna est une ar­tiste d’ori­gine ukrai­nienne basée en France. Elle s’ins­crit dans le champ cho­ré­gra­phique de­puis une quin­zaine d’an­nées et a tou­jours conju­gué son propre tra­vail de re­cherche et une ac­ti­vité en tant qu’in­ter­prète.

Lorsque la Rus­sie en­va­hit l’Ukraine en 2022, Olga Du­khovna re­nonce à réa­li­ser la cho­ré­gra­phie du Lac des cygnes pour 32 dan­seur·eu­se·s, or­chestre et chan­teur·eu­se·s com­man­dée par le nou­veau musée de Mos­cou. Dans une en­tre­prise de dé­cons­truc­tion éco­lo­gique, la cho­ré­graphe ukrai­nienne concentre alors tout le corps de bal­let dans celui d’une seule in­ter­prète, le sien.



Avec l’aide du com­po­si­teur russe Anton Svet­lichny, elle l’ac­corde sur une mu­sique de Tchaï­kovski aussi joueuse que res­pec­tueuse. Une cho­ré­gra­phie es­sen­tielle et to­nique est née de tous ces im­pos­sibles, et elle donne à Swan Lake Solo les to­na­li­tés d’une très joyeuse et jouis­sive li­berté



En tant que cho­ré­graphe, elle se situe à la croi­sée de cou­rants ar­tis­tiques a priori in­com­pa­tibles, mais dont elle se plaît à ex­plo­rer les chocs créa­tifs et autres col­li­sions in­at­ten­dues : d’une part un folk­lore ukrai­nien perdu, ef­facé par le ré­gime so­vié­tique, dont elle re­vi­site les mou­ve­ments, d’autre part un hé­ri­tage de la danse contem­po­raine qu’elle a dé­cou­vert du­rant ses études en Bel­gique puis en France. De cette ren­contre im­pro­bable naissent deux pièces – Ko­ro­wod (2012) d’après les danses tra­di­tion­nelles slaves et Hopak (2024) ins­pi­rée de l’en­traî­ne­ment mi­li­taire des Co­saques. Met­tant à nu ces gestes an­ces­traux pour mieux en ques­tion­ner le sens, elle les re­joue en les char­geant d’une trou­blante por­tée po­li­tique. Elle a créé Swan Lake, un solo en­tiè­re­ment monté dans sa chambre pen­dant le confi­ne­ment en vi­sion­nant des ex­traits du Lac des cygnes sur You­tube, avec comme point de dé­part de la pièce un sou­ve­nir d’en­fance.

Olga Du­khovna a été lau­réate de la Bourse Dan­ce­Web (Au­triche), de la pla­te­forme Ae­ro­waves (Du­blin) et du concours Danse Élar­gie (Paris). De­puis 2023, elle est ar­tiste as­so­ciée au Théâtre Louis Ara­gon de Trem­blay-en-France. Pas­sion­née par les ques­tions de trans­mis­sion, elle en­seigne à l’Uni­ver­sité de Rennes. Ses pro­jets sont por­tés par la struc­ture de pro­duc­tion C.A.M.P.



Pa­ral­lèle a pro­grammé Swan Lake Solo en 2022 à la Fon­da­tion Va­sa­rely, dans le cadre de la Bien­nale d’art et de culture d’Aix-en-Pro­vence, ainsi que dans la 25ème édi­tion du fes­ti­val Art­dan­thé.

20 Boulevard De Dunkerque Frac Sud Cité de l’art contemporain

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



