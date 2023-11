Faire exposition 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement, 3 février 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les étudiants et étudiantes du master art et scénographie du Pavillon Bosio et du master sciences et techniques de l’exposition de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne élaborent et réalisent une exposition à partir de la collection du Frac Sud..

2024-02-03 fin : 2024-03-24 . EUR.

20 Boulevard De Dunkerque Frac Sud Cité de l’art contemporain

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Students from Pavillon Bosio?s Master of Art and Scenography and the Master of Exhibition Science and Techniques at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne design and produce an exhibition based on the Frac Sud collection.

Los estudiantes del Máster de Arte y Escenografía del Pavillon Bosio y del Máster de Ciencias y Técnicas de la Exposición de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne diseñan y producen una exposición basada en la colección Frac Sud.

Die Studenten und Studentinnen des Masters Kunst und Szenografie des Pavillon Bosio und des Masters Ausstellungswissenschaften und -techniken der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne erarbeiten und realisieren eine Ausstellung anhand der Sammlung des Frac Sud.

