Trio and Co 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Piano and Co vous rendez-vous au Frac Sud Cité de l’art contemporain samedi 13 janvier..

2024-01-13 17:00:00 fin : 2024-01-13 18:00:00. .

20 Boulevard De Dunkerque Frac Sud Cité de l’art contemporain

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Piano and Co will be at the Frac Sud Cité de l’art contemporain on Saturday January 13.

Piano and Co estará en la Cité de l’art contemporain del Frac Sud el sábado 13 de enero.

Piano and Co vous rendez-vous au Frac Sud Cité de l’art contemporain am Samstag, den 13. Januar.

Mise à jour le 2023-11-28 par Ville de Marseille