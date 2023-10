La Chorégraphie des marchandises – Romana Schmalisch et Robert Schlicht 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement, 7 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’exposition « La Chorégraphie des marchandises » examine la tension entre la visibilité et l’invisibilité non seulement du conteneur..

2023-10-07 fin : 2023-11-05 . EUR.

20 Boulevard De Dunkerque Frac Sud Cité de l’art contemporain

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « Choreography of Goods » exhibition examines the tension between visibility and invisibility not only of the container.

La exposición « Coreografía de la mercancía » examina la tensión entre la visibilidad y la invisibilidad de algo más que el contenedor.

Die Ausstellung « Die Choreografie der Waren » untersucht die Spannung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit nicht nur des Containers.

Mise à jour le 2023-09-29 par Ville de Marseille