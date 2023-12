L’apéro de Noël au Café Georges 20 Boulevard Clémenceau Arles, 23 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 12:00:00

fin : 2023-12-23 20:00:00

Rendez-vous après le marché pour l’apéro de Noël au Café Georges !.

Arles s’illumine le samedi 23 à midi avec une belle ambiance de Noël au Café Georges

Coquillages Offerts.

Apéro musical et festif avec Chambers et Bibou.

Bloquez cette date dans votre agenda et faites garder les enfants, prenez un jour de congé, ou décalez votre repas de famille !

Réservation au : 04 90 49 64 65

20 Boulevard Clémenceau Café Georges

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



