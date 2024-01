Café lecture 20 Boulevard Bergeon Thouars, samedi 20 janvier 2024.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez parler de vos livres préférés et découvrez les nouveautés de la médiathèque autour d’un café ou d’un thé.

.

20 Boulevard Bergeon Médiathèque Thouars

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@thouars-communaute.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Maison du Thouarsais