Spectacle de Noël à la Médiathèque 20 Boulevard Bergeon Thouars, 23 décembre 2023, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:30:00

fin : 2023-12-23

La médiathèque vous propose un spectacle de Noël où marionnettes, accordéon, kamishibaïs et contes s’entremêlent. Avec en trame de fond, les préparatifs de Rouge et Bleu pour la venue du Père Noël ponctués par la marionnettiste-conteuse à travers les contes traditionnels suivants : La légende de Saint Nicolas, Le conte du bonhomme de neige, la légende du sapin de Noël et le conte de la soupe aux cailloux.

20 Boulevard Bergeon À la Médiathèque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



