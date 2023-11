Prises de sons, rencontres & échanges autour de la musique et du cinéma 20 Boulevard Bergeon Thouars, 25 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Vous aimez la musique et le cinéma mais vous n’osez pas déranger votre bibliothécaire favori pour en parler ? Venez à Prises de Sons, le nouveau rendez-vous de la médiathèque pour échanger autour de la musique et du cinéma autour d’un p’tit kawa !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

20 Boulevard Bergeon Médiathèque Thouars

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Do you love music and film, but don’t dare bother your favorite librarian to talk about it? Then come along to Prises de Sons, the media library’s new opportunity to discuss music and cinema over a kawa!

¿Le gusta la música y el cine pero no se atreve a molestar a su bibliotecario favorito para hablar de ello? Entonces ven a Prises de Sons, la nueva oportunidad de la mediateca para hablar de música y cine con un poco de kawa

Sie mögen Musik und Filme, aber Sie trauen sich nicht, Ihren Lieblingsbibliothekar zu stören, um darüber zu sprechen? Dann kommen Sie zu Prises de Sons, dem neuen Treffpunkt der Mediathek, um sich bei einem kleinen Kawa über Musik und Filme auszutauschen!

Mise à jour le 2023-11-15 par Maison du Thouarsais