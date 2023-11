Café lecture 20 Boulevard Bergeon Thouars, 18 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez parler de vos livres préférés et découvrez les nouveautés de la médiathèque autour d’un café ou d’un thé..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

20 Boulevard Bergeon Médiathèque Thouars

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In a warm and friendly atmosphere, come and talk about your favourite books and discover the new releases from the media library over a coffee or tea.

En un ambiente cálido y acogedor, venga a hablar de sus libros favoritos y descubra las novedades de la mediateca tomando un café o un té.

In einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie bei einem Kaffee oder Tee über Ihre Lieblingsbücher sprechen und die Neuheiten der Mediathek entdecken.

Mise à jour le 2023-11-10 par Maison du Thouarsais