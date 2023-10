L’automne des bébés lecteurs 20 boulevard Bergeon Thouars, 21 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Des rendez-vous incontournables au rythme des saisons à noter dans vos agendas. Venez avec vos tout-petits bouts de chou et partagez un moment privilégié de rencontre avec les livres..

20 boulevard Bergeon À la médiathèque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A series of unmissable seasonal events to mark in your diaries. Come with your little ones and share a special moment of encounter with books.

Anote en su agenda estas citas estacionales ineludibles. Venga con sus pequeños y comparta un momento especial con los libros.

Diese unumgänglichen Termine im Rhythmus der Jahreszeiten sollten Sie sich in Ihrem Kalender notieren. Bringen Sie Ihre kleinsten Lieblinge mit und teilen Sie einen besonderen Moment der Begegnung mit Büchern.

