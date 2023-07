Au Saule de la Vence 20 bis rue des pâques Saint-Pierre-sur-Vence, 12 juillet 2023, Saint-Pierre-sur-Vence.

Saint-Pierre-sur-Vence,Ardennes

Atelier d’initiation à la vannerie situé à Saint Pierre Sur Vence entre Boulzicourt et poix-Terron. Initiation à la vannerie les week end ou sur commande d’un groupe de 5 personnes maximun. Travail de l’osier brut ou de l’osier pelé. Confection d’un panier sur côte lors de la première initiation à la vannerie sur un week-end. Créations traditionnelles ou insolites, commande à l’atelier ou par mail. OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR RDV.

20 bis rue des pâques

Saint-Pierre-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Basketry initiation workshop located in Saint Pierre Sur Vence between Boulzicourt and Poix-Terron. Basketry initiation on weekends or on order for a group of 5 people maximum. Working with raw or peeled wicker. Making of a basket on a rib during the first initiation to basketry on a weekend. Traditional or unusual creations, order at the workshop or by mail. OPEN ALL YEAR ROUND BY APPOINTMENT

Taller de iniciación a la cestería situado en Saint Pierre Sur Vence, entre Boulzicourt y Poix-Terron. Iniciación a la cestería los fines de semana o por encargo de un grupo de 5 personas como máximo. Trabajar con mimbre crudo o pelado. Elaboración de una cesta en la costa durante la primera iniciación a la cestería en un fin de semana. Creaciones tradicionales o insólitas, pídelas en el taller o por correo. ABIERTO TODO EL AÑO CON CITA PREVIA

Atelier zur Einführung in die Korbflechterei in Saint Pierre Sur Vence zwischen Boulzicourt und poix-Terron. Einführung in die Korbflechterei an Wochenenden oder auf Bestellung einer Gruppe von maximal 5 Personen. Arbeit mit roher oder geschälter Weide. Anfertigung eines Korbes auf der Küste bei der ersten Einführung in die Korbflechterei an einem Wochenende. Traditionelle oder ungewöhnliche Kreationen, Bestellung in der Werkstatt oder per E-Mail. GANZJÄHRIG GEÖFFNET NACH VEREINBARUNG

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme