Hénin-sur-Cojeul Pas-de-Calais

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20

Le mercredi 20 décembre 2023



« Noël à la ferme » : marché de Noël gastronomique et artisanal à Hénin sur Cojeul



Dans le cadre de l’événement « Noël à la ferme » proposé par le collectif Bienvenue à la ferme, « la Maison du nombre d’or », élevage d’escargots Gros Gris en production bio et biodynamique, vous propose de découvrir un marché de Noël le mercredi 20 décembre de 15h à 19h. Pour préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse, vous permettre de déguster d’excellents produits locaux et artisanaux, et de préparer votre repas et cadeaux ! Douceurs sucrées et buvette seront présents sur place.

Pour la réservation de vos escargots, volailles, bières, miel et autres douceurs ; bon de commande à compléter en amont auprès de Mme Myriam GROUSELLE : myriam.grouselle@maisondunombredor.fr



Attention le marché de Noël n’a pas lieu à la ferme, mais à la Salle des fêtes d’Hénin-sur-Cojeul à 300m : rue de Boiry, 62128 Hénin-sur-Cojeul

Entrée libre et gratuite



Pour découvrir tout le programme de l’événement Noël à la ferme, rendez-vous sur le site internet de Bienvenue à la ferme en cliquant ici

20 bis rue de Boiry

Hénin-sur-Cojeul 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France



