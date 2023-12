Portes ouvertes et ventes de Noël à Plaisirs Froma’Jura 20 BIS Route de Genève La Chaumusse Catégories d’Évènement: Jura

La Chaumusse Portes ouvertes et ventes de Noël à Plaisirs Froma’Jura 20 BIS Route de Genève La Chaumusse, 23 décembre 2023, La Chaumusse. La Chaumusse Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 16:00:00 . Ouverture exceptionnelle du magasin, avec verre de l’amitié…

Retrouvez l’ensemble de nos produits : bûches de Noël, glaces et sorbets, fromages, crèmes dessert, sirops et gelées à base de plantes, bières, rhums, punch….

RDV au 20 Route de Genève à La Chaumusse, samedi 23 décembre de 10h à 16h. .

20 BIS Route de Genève Plaisirs Froma’Jura

La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX Détails Catégories d’Évènement: Jura, La Chaumusse Autres Code postal 39150 Lieu 20 BIS Route de Genève Adresse 20 BIS Route de Genève Plaisirs Froma'Jura Ville La Chaumusse Departement Jura Lieu Ville 20 BIS Route de Genève La Chaumusse Latitude 46.5869829 Longitude 5.942032 latitude longitude 46.5869829;5.942032

20 BIS Route de Genève La Chaumusse Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaumusse/