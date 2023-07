Ardwen – Bières artisanales des Ardennes 20, Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence, 12 juillet 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

Bienvenue chez Ardwen Brasseur artisanal, Ardwen a retrouvé le savoir-faire historique des brasseurs des Ardennes pour vous offrir des bières de qualité.Des bières toutes de saveur, de finesse, d’élégance. Saveur des malts sélectionnés avec soin, issus des producteurs d’orge de brasserie ardennais.Finesse d’une fermentation haute et d’une maturation lente, Élégance que confère l’usage d’une source locale dont l’eau cristalline est d’une grande pureté.Un savoir-faire décliné dans une gamme de huit bières aux textures délicates (bière de noël en plus) et originales pour être en accord avec vos goûts et votre personnalité.ARDWEN, des bières artisanales brassées avec passion, pour votre plaisir.Ne tardez plus ! Venez découvrir notre brasserie à Launois-sur-Vence ! Les visites sont réalisées sur rendez-vous uniquement avec une dégustation de bière de 25cl. à l’issue de la visite. Pour 10 personnes minimum. Ouvert toute l’année.

20, Avenue Roger Ponsart

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Welcome to Ardwen Artisanal brewer, Ardwen has rediscovered the historical know-how of the brewers of the Ardennes to offer you quality beers. The flavour of carefully selected malts from Ardennes brewery barley producers, the finesse of a high fermentation and slow maturation, the elegance of a local spring with crystal clear water of great purity, a know-how declined in a range of eight beers with delicate textures (Christmas beer in addition) and originality to match your tastes and your personality.ARDWEN, artisanal beers brewed with passion for your pleasure Come and discover our brewery in Launois-sur-Vence ! Visits are made by appointment only with a tasting of beer 25cl. at the end of the visit. For 10 people minimum. Open all year long

Bienvenido a Ardwen Cervecero artesanal, Ardwen ha redescubierto el saber hacer histórico de los cerveceros de las Ardenas para ofrecerle cervezas de calidad, cervezas llenas de sabor, finura y elegancia. El sabor de las maltas cuidadosamente seleccionadas de los productores de cebada de las Ardenas, la delicadeza de la alta fermentación y la lenta maduración, la elegancia de la utilización de un manantial local con agua cristalina de gran pureza, y el saber hacer de una gama de ocho cervezas con texturas delicadas (más la cerveza de Navidad) y originalidad para adaptarse a sus gustos y a su personalidad.ARDWEN, cervezas artesanales elaboradas con pasión para su placer.¡No tarde! Venga a descubrir nuestra cervecería en Launois-sur-Vence Las visitas son sólo con cita previa, con una degustación de cerveza de 25 cl. al final de la visita. Para 10 personas como mínimo. Abierto todo el año

Willkommen bei Ardwen Ardwen ist eine handwerkliche Brauerei, die das historische Know-how der Ardennen-Brauer wiederentdeckt hat, um Ihnen Qualitätsbiere mit viel Geschmack, Finesse und Eleganz anzubieten. Der Geschmack der sorgfältig ausgewählten Malze, die von den Braugerstenbauern der Ardennen stammen, die Finesse einer hohen Gärung und einer langsamen Reifung, die Eleganz, die durch die Verwendung einer lokalen Quelle mit kristallklarem Wasser von großer Reinheit verliehen wird.Ein Know-how, das in einer Palette von acht Bieren mit zarten Texturen (zusätzlich Weihnachtsbier) und Originalität zum Ausdruck kommt, um Ihrem Geschmack und Ihrer Persönlichkeit zu entsprechen.ARDWEN, handwerklich gebraute Biere, die mit Leidenschaft zu Ihrem Vergnügen gebraut werden.Warten Sie nicht länger! Besuchen Sie unsere Brauerei in Launois-sur-Vence! Die Besichtigungen werden nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt, mit einer Bierprobe von 25cl. am Ende der Besichtigung. Für mindestens 10 Personen. Das ganze Jahr über geöffnet

