Stage enfant autour du film d’animation 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence, 30 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Ce stage vous permet d’acquérir les connaissances du travail de l’image par image, par la réalisation de films. Pour cela, vous abordez toutes les phases de la création, le story-board, les recherches graphitiques, la fabrication, le tournage..

2023-10-30 fin : 2023-11-03 . EUR.

20 avenue Jean Moulin Salle municipale « Les Cheneviers »

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This course is designed to give you the skills you need to work frame by frame in film-making. The course covers all phases of creation, from storyboarding and graphic research to production and shooting.

Este curso te da la oportunidad de aprender a trabajar con la imagen a través de la realización de películas. El curso abarca todas las etapas de la creación, desde el guión gráfico y la investigación gráfica hasta la producción y el rodaje.

In diesem Praktikum erwerben Sie Kenntnisse über die Bild-für-Bild-Arbeit durch die Herstellung von Filmen. Dazu behandeln Sie alle Phasen der Kreation, das Storyboard, die grafischen Recherchen, die Herstellung und die Dreharbeiten.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme