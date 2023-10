FESTIVAL DE LA SOUPE : SPECTACLE JEUNE PUBLIC 20 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 28 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

La compagnie Lamdanse vous propose d’assister à son spectacle « Ma forêt imaginaire ».

Spectacle de danse contemporaine pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Ce spectacle, inspiré par les éléments de la nature, éveille les tout-petits aux formes, aux te….

20 Avenue Jean Monestier Bibliothèque Roger Cibien

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



The Lamdanse company invites you to attend its show « Ma forêt imaginaire ».

Contemporary dance show for children aged 6 months to 5 years. Inspired by the elements of nature, this show awakens toddlers to the shapes, colors and shapes of…

La compañía Lamdanse le invita a asistir a su espectáculo « Ma forêt imaginaire ».

Un espectáculo de danza contemporánea para niños de 6 meses a 5 años. Inspirado en los elementos de la naturaleza, este espectáculo despierta en los más pequeños las formas, los colores y los contornos de la naturaleza.

Die Compagnie Lamdanse bietet Ihnen die Möglichkeit, an ihrer Aufführung « Ma forêt imaginaire » teilzunehmen.

Diese Aufführung ist ein zeitgenössischer Tanz für Kinder von 6 Monaten bis 5 Jahren. Diese Aufführung, die von den Elementen der Natur inspiriert ist, weckt bei den Kleinsten das Bewusstsein für Formen, Farben und…

